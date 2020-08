Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez rejette l'offre de Veolia, affirme sa volonté d'indépendance Reuters • 31/08/2020 à 18:28









PARIS, 31 août (Reuters) - Suez SEVI.PA a rejeté lundi le projet d'offre d'achat présenté la veille par son concurrent Veolia VIE.PA en réaffirmant sa volonté d'indépendance. Le conseil d'administration du groupe de services aux collectivités, réuni dans la journée, juge que l'offre "non sollicitée" de Veolia est "porteuse de grandes incertitudes" et il a "réitéré à l'unanimité sa totale confiance dans le projet stratégique fortement créateur de valeur de Suez en tant que société indépendante". Veolia VIE.PA a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation d'Engie ENGIE.PA dans Suez, numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets, afin de former le "champion français" du secteur. (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.67% SUEZ Euronext Paris +18.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +5.73%