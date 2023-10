Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: réalise une émission obligataire de 600 M£ information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - Suez réalise avec succès une émission obligataire inaugurale en livres sterling d'un montant de 600 millions sous format Green. Cette émission est faite à un taux fixe annuel de 6,625% et d'une maturité de 20 ans.



Cette nouvelle opération a engendré une forte demande de la part des investisseurs avec un carnet d'ordres ayant atteint 1,1 milliard de livres sterling, représentant une sursouscription de près de deux fois la taille initialement visée.



Cette émission vise à refinancer une partie de la facilité d'acquisition d'1,2 milliard d'euros levée en décembre 2022 pour finaliser l'acquisition de Suez recycling and recovery UK ;



Elle permet aussi de renforcer la structure financière du Groupe en augmentant de 2 ans la maturité moyenne de sa dette pour la porter à 8,5 ans.





