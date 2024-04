Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Suez: premiers PPA d'origine photovoltaïque avec Engie information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Suez fait part de la signature avec Engie de deux premiers contrats d'achat d'électricité (PPA) d'origine photovoltaïque, portant sur la production de centrales situées sur des sites de stockage de déchets non dangereux dans le Morbihan et le Val d'Oise.



D'ici à 2026, les deux groupes s'engagent ensemble à mettre en service 14 centrales solaires, venant s'ajouter à quatre centrales déjà en production. L'ensemble de ces unités représenteront une puissance cumulée de près de 180 MWc.



Ces projets photovoltaïques visent à alimenter en électricité renouvelable une partie des sites industriels d'eau et de déchets de Suez, tout en garantissant un prix stable sur le long terme, ces deux premiers PPA portant ainsi sur une durée de 20 ans.





