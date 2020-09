Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Placer l'activité eau france dans une fondation n'empêche pas d'OPA-Varin Reuters • 23/09/2020 à 21:27









23 septembre (Reuters) - SUEZ SEVI.PA : * SUEZ-LA DÉCISION DE PLACER L'ACTIVITÉ EAU FRANCE DANS UNE FONDATION N'EMPÊCHE PAS UNE OPA SUR LE GROUPE-PDT * SUEZ-LA CRÉATION D'UNE FONDATION POUR L'ACTIVITÉ EAU FRANCE REPLACE LE CONSEIL D'ADMNISTRATION DU GROUPE AU CENTRE DES DISCUSSIONS INITIÉES AVEC LE PROJET DE VEOLIA-VARIN (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.75% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.57%