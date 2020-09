Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez pense apporter €12-13 de valeur à ses actionnaires d'ici 2022 Reuters • 22/09/2020 à 08:12









PARIS, 22 septembre (Reuters) - Julian Waldron, directeur financier de Suez SEVI.PA , a déclaré mardi au cours d'une conférence téléphonique que: * LA HAUSSE DE L'EBITDA ET LES DIVIDENDES PERMETTRONT D'APPORTER 12 À 13 EUROS DE VALEUR SUPPLÉMENTAIRE AUX ACTIONNAIRES D'ICI 2022 * SUEZ EST EN AVANCE SUR SON PLAN DE CESSIONS, PENSE ATTEINDRE €4 MDS DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DE 2021 Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.27% SUEZ Euronext Paris +0.57% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.30%