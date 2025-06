Suez: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 09:08









(CercleFinance.com) - Suez a fait part vendredi soir de la nomination, par un vote à l'unanimité de son conseil d'administration, de Xavier Girre au poste de directeur général du groupe, avec une prise de fonctions prévue le 1er juillet prochain.



Précédemment l'un des dirigeants d'EDF, Xavier Girre succèdera à Pierre Pauliac et Yves Rannou qui ont assuré l'intérim de la direction générale de Suez ces derniers mois, en plus de leur fonction à la tête des divisions eau et recyclage & valorisation.



Pour rappel, Sabrina Soussan avait quitter son poste de présidente-directrice générale du groupe de services aux collectivités le 31 janvier dernier, laissant ses fonctions de présidente du conseil d'administration à Thierry Déau.





