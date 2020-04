Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-Les volumes de déchets en baisse de 65% fin mars et début avril Reuters • 30/04/2020 à 10:22









30 avril (Reuters) - * SUEZ-LES BAISSES DE VOLUMES DE DÉCHETS ENREGISTRÉS PAR LE GROUPE EN FRANCE ONT ATTEINT JUSQU'À 65% FIN MARS ET DÉBUT AVRIL-DIR FIN Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +2.08%