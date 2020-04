Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez-L'activité semble avoir touché un point bas en Europe-DG Reuters • 30/04/2020 à 08:09









30 avril (Reuters) - * SUEZ-L'ACTIVITÉ DU GROUPE EN CHINE REDÉMARRE PROGRESSIVEMENT, LES VOLUMES REMONTENT-DG * SUEZ-L'ACTIVITÉ SEMBLE AVOIR TOUCHÉ UN POINT BAS EN EUROPE-DG * SUEZ-LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ACTIVITÉ DU GROUPE AUX ETATS-UNIS A TOUCHÉ UN POINT BAS "RESTE OUVERTE"-DG * SUEZ-LES OBJECTIFS DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE N'ONT ABSOLUMENT PAS CHANGÉ, LE PROGRAMME DE CESSIONS "CONTINUE À AVANCER"-DG (Rédaction de Paris)

