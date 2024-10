Suez investira avec Renault dans l'économie circulaire automobile

(AOF) - Renault et Suez ont choisi d’intensifier leur coopération historique et de positionner la société " The Future Is Neutral " en acteur de référence de l’économie circulaire automobile. Suez prend une participation de 20% dans le capital, aux côtés de Renault Group, désormais co-actionnaire à hauteur de 80%. The Future Is Neutral bénéficie d’un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d’euros en vue d’accélérer et développer ses activités et de " se positionner en acteur de référence de l’économie circulaire automobile ".

Il s'agira "d'accompagner les différents acteurs de l'automobile dans leurs efforts pour limiter leur impact sur les ressources naturelles, anticiper les évolutions règlementaires et leur permettre de renforcer leur approvisionnement en matières recyclées et en pièces issues de l'économie circulaire".