Suez finalise la cession de ses activités de Recyclage et Valorisation en Suède

30 novembre (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET VALORISATION EN SUÈDE * LA CESSION A ÉTÉ FINALISÉE POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE ESTIMÉE À 3.700 MILLION SEK, SOIT ENVIRON 357 MILLION EUR Texte original: https://bit.ly/3qdYE5X Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.25%