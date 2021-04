Suez et Veolia trouvent un compromis, que faire des deux actions ?

Après huit mois de bataille, les deux frères ennemis ont finalement trouvé un accord de principe en vue d'un rapprochement. (© Suez)

Veolia va récupérer l'essentiel des actifs internationaux de sa proie. Le nouveau Suez sera recentré sur la France et dans quelques pays. Découvrez nos conseils boursiers sur les deux titres.

Au terme d'une bataille acharnée de plusieurs mois, Suez et Veolia enterrent la hache de guerre.

Entre concessions et contreparties, les deux groupes ont d'abord trouvé un accord sur le prix.

Le numéro un mondial de l'environnement a augmenté son offre à 20,50 euros par action (coupon attaché) pour un montant total de 25,3 milliards d'euros (dette incluse). Soit 1,3 milliard supplémentaire par rapport à l'offre initiale prévue à 18 euros par action, prix payé par Veolia à Engie pour le rachat de son bloc en octobre dernier. L'énergéticien recevra une compensation.

De beaux restes pour Suez

Veolia récupérera l'essentiel des actifs stratégiques de sa proie à l'international pour devenir le champion mondial de la transformation écologique. Son chiffre d'affaires atteindra 37 milliards d'euros (26 milliards en 2020). Le groupe dirigé par Antoine Frérot parvient ainsi à ses fins. Son titre s'est d'ailleurs envolé de 9,6% le 12 avril, en réaction à l'annonce de l'accord.

Mais Suez subsistera et conservera l'intégralité de ses actifs en France, ainsi que ses activités eau dans plusieurs zones géographiques, dont l'Europe (Italie, République tchèque), l'Afrique, l'Inde, la Chine et l'Australie. Les activités monde digitales et environnementales resteront aussi dans son périmètre. Ce nouveau Suez réalisera un chiffre