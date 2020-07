Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SUEZ et Vauban Infrastructure Partners s'associent pour créer SUEZ Investissement Local Reuters • 09/07/2020 à 10:55









9 juillet (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * SUEZ ET VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS S'ASSOCIENT POUR CRÉER SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL * SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL, NOUVEL ACTEUR FRANÇAIS DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE PROJETS DANS LE SECTEUR DE L'EAU ET DES DÉCHETS * LANCEMENT DE SUEZ INVESTISSEMENT LOCAL, SOCIÉTÉ COMMUNE QUI AMBITIONNE DE FINANCER 500 MILLIONS D'EUROS DE PROJETS D'ICI 2025 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.38%