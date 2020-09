Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez et Loop Industries annoncent un partenariat pour construire Infinite Loop Reuters • 10/09/2020 à 08:55









10 septembre (Reuters) - Suez SA SEVI.PA : * LOOP INDUSTRIES ET SUEZ ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE POUR CONSTRUIRE INFINITE LOOP * LA SÉLECTION FINALE DU SITE ET LES TRAVAUX D'INGÉNIERIE DEVRAIENT ÊTRE ACHEVÉES D'ICI MI-2021 ET LA MISE EN SERVICE DE L'USINE EST PRÉVUE POUR 2023 Texte original sur Eikon ....nNDL2B9KDv Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.03% LOOP INDUSTRIES NASDAQ +7.79%