Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez et BP signent un protocole d'accord pour explorer "Net Zero Teesside" Reuters • 16/11/2020 à 11:45









16 novembre (Reuters) - BP PLC BP.L : * SUEZ ET BP SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR EXPLORER « NET ZERO TEESSIDE » * LE PROJET « NET ZERO TEESSIDE » PRÉVOIT DE CAPTER JUSQU'À 10 MILLIONS DE TONNES D'ÉMISSIONS DE CO? Texte original https://bit.ly/32NWZtI Pour plus de détails, cliquez sur BP.L (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +0.15% BP LSE +0.75%