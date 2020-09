Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: Engie est satisfait de l'offre de Veolia mais veut la prolonger Reuters • 30/09/2020 à 21:34









SUEZ: ENGIE EST SATISFAIT DE L'OFFRE DE VEOLIA MAIS VEUT LA PROLONGER PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie a jugé mercredi que l'offre de rachat par Veolia de l'essentiel de la participation du groupe dans Suez pour quelque 3,4 milliards d'euros répondait à ses attentes mais a demandé à Veolia d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020. L'offre de Veolia, révisée à la hausse mercredi matin à niveau de 18,00 euros par action contre 15,50 euros par titre précédemment et qui concerne 29,9% du capital de Suez sur un total de 32% détenus par Engie, "apporte des clarifications et des améliorations importantes par rapport à l'offre précédente" a estimé Engie dans un communiqué. "En conséquence, le conseil a considéré que cette nouvelle offre répond à ses attentes en termes de prix et de garanties sociales", a ajouté le groupe. Alors que l'offre de Veolia arrivait à échéance ce jour, le délai supplémentaire doit permettra à Veolia de formaliser "son engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre publique d'achat qui ne soit pas amicale", a également indiqué Engie. Dans sa nouvelle offre, dont la durée de validité restait fixée à mercredi minuit en dépit des appels de l'Etat français (24% du capital d'Engie) à éviter toute précipitation, Veolia a proposé une fenêtre de négociation de six mois avant toute opération sur le solde du capital de Suez pour tenter de surmonter les réticences de sa cible. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.24% SUEZ Euronext Paris +5.93% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.55%