Suez-EBITDA en baisse au T3, objectifs confirmés pour 2020

28 octobre (Reuters) - SUEZ SA ? SEVI.PA : * ?CA T3 DE EUR 4,40 MDS CONTRE EUR 4,47 MDS IL Y A UN AN * ?EBITDA T3 EUR 795 MDS CONTRE EUR 809 MDS IL Y A UN AN * ?DETTE NETTE À FIN SEPTEMBRE EUR 10,29 MDS CONTRE EUR 10,60 MDS IL Y A UN AN * ?UN NOMBRE MOINS IMPORTANT DE NOS ZONES GÉOGRAPHIES ONT ÉTÉ SIGNIFICATIVEMENT IMPACTÉES PAR COVID AU TROISIÈME TRIMESTRE * BERTRAND MEUNIER ET JACQUES RICHIER VIENNENT RENFORCER LE CONSEIL D'ADMINISTATION DE SUEZ * ?OBJECTIFS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'EBIT S2 2020 CONFIRMÉS Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -1.78%