Suez: contrat de 15 ME auprès de Douaisis Agglo

(CercleFinance.com) - Douaisis Agglo annonce qu'à compter du 16 janvier 2025, la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sera confiée à Suez pour une durée de 7 ans sous la marque ' L'eau du Douaisis '.



Ce contrat, d'un montant annuel de 15 millions d'euros, couvre 8 communes pour l'eau potable et 26 pour l'assainissement. Un projet pilote à Férin permettra de réduire les prélèvements d'eau de 650 000 m³ par an grâce à une technologie innovante.



Dès 2025, des compteurs connectés seront déployés dans 33 000 foyers pour réduire les consommations de 5 % d'ici 2032.



Des actions de sensibilisation et un service de proximité seront également renforcés, notamment via un partenariat inédit avec La Poste.





