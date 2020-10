Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez confirme son soutien à la lettre d'intention d'Ardian Reuters • 01/10/2020 à 09:19









1er octobre (Reuters) - Suez SA SEVI.PA : * LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ CONFIRME SON SOUTIEN À LA LETTRE D'INTENTION D'ARDIAN * VA TRAVAILLER ACTIVEMENT DANS CE CADRE, DANS UN ESPRIT DE DIALOGUE OUVERT RECOMMANDÉ PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE Texte original https://bit.ly/34gA9Ld Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris +1.11%