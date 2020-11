Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez attend une offre formelle de Veolia pour l'examiner - Varin Reuters • 03/11/2020 à 16:16









PARIS, 3 novembre (Reuters) - Philippe Varin, président du conseil d'administration de Suez SEVI.PA , a déclaré mardi lors d'une audition au Sénat, que : * LA FONDATION DE DROIT NÉERLANDAIS MISE EN PLACE PAR SUEZ POUR EMPÊCHER LA CESSION DE L'ACTIVITÉ EAU FRANCE EST "UN OUTIL DE NÉGOCIATION" ET DOIT ÊTRE VUE COMME TEL * SUEZ N'A PAS TRAVAILLÉ AVEC D'AUTRES INVESTISSEURS QUE CEUX PRÉVUS DANS L'OFFRE QU'ENVISAGEAIT ARDIAN POUR REPRENDRE LA PART D'ENGIE AU CAPITAL * SUEZ ATTEND D'AVOIR UNE OFFRE FORMELLE DÉPOSÉE PAR VEOLIA ET POURRA ALORS L'EXAMINER * SUEZ-"L'AGRESSIVITÉ ET L'OUTRANCE VERBALE" NE SONT PAS DE BONS MOYENS DE RAPPROCHER LES POINTS DE VUE Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

