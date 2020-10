Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: Ardian renonce à déposer une contre-offre Reuters • 05/10/2020 à 14:38









SUEZ: ARDIAN RENONCE À DÉPOSER UNE CONTRE-OFFRE PARIS (Reuters) - Le fonds Ardian annonce lundi avoir décidé de ne pas déposer d'offre sur l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez, déjà convoitée par Veolia. "Suite à l'expression de son intérêt, Ardian a travaillé sur une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant 6 semaines de due diligence. Cependant, Ardian, fidèle aux principes de négociations non hostiles, a décidé de ne pas déposer d'offre pour laisser le temps aux discussions en cours", a déclaré le fonds français dans un communiqué. Suez avait annoncé jeudi dernier soutenir un projet d'Ardian visant à bâtir une contre-offre face à la proposition de Veolia, qui doit être examinée ce lundi après-midi par le conseil d'administration d'Engie. L'action Suez a creusé ses pertes après le renoncement d'Ardian, le titre perdant plus de 4,3% à 15,38 euros. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.09% SUEZ Euronext Paris -3.55% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.29%