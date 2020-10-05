Suez-Ardian a décidé de ne pas déposer d'offre
Reuters•05/10/2020 à 14:17
5 octobre (Reuters) - Suez Sa SEVI.PA :
* LE CONSEIL A CONFIRMÉ QUE L'APPROCHE DE VEOLIA EST HOSTILE QUE CE SOIT CELLE RELATIVE À L'ACQUISITION DU BLOC DE 29,9% OU DU PROJET DANS SON ENSEMBLE
* LE CONSEIL REGRETTE LA PRÉCIPITATION DU CONSEIL D'ENGIE DE VOULOIR DÉCIDER SANS ANALYSE ET SANS DISCUSSION ET DIALOGUE PRÉALABLES D'UNE OFFRE ALTERNATIVE QUI PRÉSERVE L'INTÉRÊT SOCIAL DE SUEZ, ET CELUI DE SES ACTIONNAIRES ET DE TOUTES SES PARTIES PRENANTES, SALARIÉS ET CLIENTS
* DANS LE CONTEXTE ACTUEL, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SUEZ EST EN LIGNE AVEC LA DÉCISION D'ARDIAN DE NE PAS REMETTRE D'OFFRE AU CONSEIL D'ENGIE
* CONFIRME QU'IL METTRA EN OEUVRE TOUS LES MOYENS À SA DISPOSITION POUR ÉVITER UNE PRISE DE CONTRÔLE RAMPANTE OU UN CONTRÔLE DE FAIT
Texte original https://bit.ly/30yZFKO Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA
(Gdansk Newsroom)
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