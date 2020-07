Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez annonce l'acquisition du portefeuille de membranes d'osmose inverse de Lanxess Reuters • 16/07/2020 à 15:28









16 juillet (Reuters) - SUEZ SA SEVI.PA : * ANNONCE L'ACQUISITION DU PORTEFEUILLE DE MEMBRANES D'OSMOSE INVERSE DE LANXESS AFIN D'ÉLARGIR SON OFFRE MONDIALE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE L'EAU * L'ACCORD DEVRAIT ÊTRE CONCLU DANS LES PROCHAINS MOIS, APRÈS CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE CONCERNÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -0.23%