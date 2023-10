Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Suez: acquisition de DCW au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - DCW (Devon Contract Waste) est une entreprise indépendante de recyclage et de gestion des déchets basée dans le sud-ouest de l'Angleterre.



Cette nouvelle acquisition confirme la confiance de Suez dans le marché britannique et renforce sa position d'acteur majeur mondial dans le secteur des déchets.



' Le Royaume-Uni, qui est l'un des plus grands marchés de déchets du continent européen, constitue une zone de croissance stratégique pour Suez. Le groupe a pour objectif de réaliser 40 % de son chiffre d'affaires hors de France d'ici 2027 ' indique le groupe.





