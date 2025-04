Suez: accord pour moderniser un parc industriel au Vietnam information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Suez annonce avoir signé un accord de coentreprise avec Sonadezi, une entreprise publique qui a développé et opère 11 parcs industriels majeurs au Vietnam.



Cet accord vise à fournir des solutions environnementales intégrées au parc industriel de Chau Duc, le plus grand du sud du Vietnam.



' Ce partenariat marque une étape majeure pour Suez sur le marché des parcs industriels au Vietnam. Nous avons une expertise et un savoir-faire technique éprouvés sur ce marché en Asie, et fournissons des services environnementaux de pointe à 22 parcs dans la région', a commenté François Février, directeur général de Suez Eau et Recyclage & Valorisation en Asie.



Stratégiquement situé à un peu plus d'une heure de route de Ho Chi Minh-Ville, le parc de Chau Duc constitue un point d'entrée pour les entreprises internationales.



La première étape de la collaboration entre SUEZ et Sonadezi consistera à moderniser ainsi qu'à assurer l'exploitation et la maintenance des installations de traitement des eaux usées existantes. Elle permettra de fournir des solutions complètes de traitement des eaux usées à plus de 100 clients industriels au sein du parc.





