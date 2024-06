Suez: accord pour construire la première station d'épuration des eaux usées de Belgrade

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe français Suez a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement de Serbie en vue de construire à Belgrade une vaste station d'épuration des eaux usées, la première de la capitale serbe.

Ce protocole "pour la construction de la première station d'épuration des eaux usées de Belgrade" a été signé avec le vice-Premier ministre et ministre des Finances de Serbie, indique le communiqué.

Le projet de Veliko Selo vise à traiter 423.000 m3 d'eaux usées par jour, l'équivalent de la consommation de 1,5 million d'habitants.

Cette nouvelle usine, "la plus récente station d’épuration à grande échelle en Europe", réduira la pollution de l’eau des fleuves Danube et Sava, et améliorera la qualité de vie de la population, souligne Suez, qui n'a pas communiqué d'élément financier sur l'accord ni de calendrier.

La construction sera réalisée par le consortium Suez-Vinci Construction Grands Projets. L'exploitation et la maintenance sur le long terme seront confiées à une joint-venture entre Belgrade Water Works and Sewage (BVK) et Suez, avec formation des équipes locales et transfert de savoir-faire.

La nouvelle usine sera "une station d'épuration de référence", dotée de technologies pour récupérer la chaleur, réduire la consommation d'électricité, renforcer la production de biogaz et potentiellement produire de l'électricité renouvelable grâce à un projet de centrale photovoltaïque, précise Suez.

"Ce protocole d’accord permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants de Belgrade", a commenté Sabrina Soussan, PDG de Suez, en remerciant les autorités serbes pour "leur confiance".

La Serbie avait précédemment signé, en 2020, un accord avec l’entreprise chinoise China Machinery Engineering Corporation (CMEC) pour la construction d’une station d’épuration. Le gouvernement avait alors promis un début des travaux pour 2021.