Suez a besoin de temps pour préparer des offres alternatives - Varin

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Suez SEVI.PA a besoin d'un peu de temps pour préparer des offres alternatives à celle de Veolia VIE.PA , a déclaré mercredi le président du groupe, Philippe Varin, devant des commissions de l'Assemblée nationale. Philippe Varin a en outre jugé que la structure de l'offre de Veolia, en deux temps, soulevait des questions en termes de respect de la jurisprudence car elle s'adressait d'abord à Engie ENGIE.PA avant le lancement d'une offre sur l'ensemble du capital. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.15% SUEZ Euronext Paris +1.61% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.94%