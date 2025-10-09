 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 072,95
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Südzucker confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/2026
information fournie par AOF 09/10/2025 à 10:25

(AOF) - Au premier semestre de l'exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Südzucker AG a baissé, passant de 5,092 milliards d'euros, à 4,199 milliards d'euros. Surtout, les revenus du segment sucre ont fortement diminué sur cette période à 1,38 milliard d'euros, contre 2,134 milliards d'euros un an avant. " Cette baisse est principalement due à une forte diminution des prix du sucre. De plus, les volumes d'exportation ont considérablement diminué ", explique le groupe allemand spécialisé dans la production de sucre.

Au cours de ce premier semestre, le segment du sucre a enregistré une perte d'exploitation de 89 millions d'euros, contre un bénéfice de 72 millions d'euros il y a un an.

L'Ebitda a diminué et s'élève à 189 millions d'euros, contre 420 millions d'euros il y a un an. Le résultat d'exploitation a fortement diminué sur ce semestre, ressortant à 42 millions d'euros, contre 269 millions d'euros un an auparavant.

Suite à sa publication semestrielle, Südzucker AG a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.

Le groupe allemand avait abaissé ses prévisions le 21 août dernier. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est toujours attendu entre 8,3 et 8,7 milliards d'euros (contre une fourchette précédente de 8,7 à 9,2 milliards d'euros).

L'Ebitda devrait se situer entre 470 et 570 millions d'euros (contre une estimation précédente entre 525 et 675 millions d'euros).

Le résultat opérationnel devrait se situer entre 100 et 200 millions d'euros (contre une fourchette précédente de 150 à 300 millions d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N.
9,630 EUR XETRA +0,84%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris patiente face à l'instabilité politique
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:54 

    La Bourse de Paris restait atone jeudi après avoir ouvert en légère hausse, les investisseurs patientant face à la situation en France, engluée dans une crise politique historique. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'affichait en léger repli de ... Lire la suite

  • Veillée publique pour Robert Badinter à Paris
    Veillée publique pour Robert Badinter à Paris
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 11:48 

    Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies mercredi lors d'une veillée publique organisée au Conseil constitutionnel à Paris en hommage à Robert Badinter, à la veille de son entrée au Panthéon.

  • Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu devant un portrait du président Emmanuel Macron lors d'une interview sur le plateau du JT de 20H00 de France 2, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Près de 7 millions de téléspectateurs pour l'interview de Lecornu sur France 2
    information fournie par AFP 09.10.2025 11:48 

    Près de sept millions de téléspectateurs ont regardé l'interview du Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, mercredi au JT de 20H00 de France 2, qui a largement distancé celui de TF1, selon les chiffres de Médiamétrie publiés jeudi. Très attendue en ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.10.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank