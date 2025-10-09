Südzucker confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/2026

(AOF) - Au premier semestre de l'exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Südzucker AG a baissé, passant de 5,092 milliards d'euros, à 4,199 milliards d'euros. Surtout, les revenus du segment sucre ont fortement diminué sur cette période à 1,38 milliard d'euros, contre 2,134 milliards d'euros un an avant. " Cette baisse est principalement due à une forte diminution des prix du sucre. De plus, les volumes d'exportation ont considérablement diminué ", explique le groupe allemand spécialisé dans la production de sucre.

Au cours de ce premier semestre, le segment du sucre a enregistré une perte d'exploitation de 89 millions d'euros, contre un bénéfice de 72 millions d'euros il y a un an.

L'Ebitda a diminué et s'élève à 189 millions d'euros, contre 420 millions d'euros il y a un an. Le résultat d'exploitation a fortement diminué sur ce semestre, ressortant à 42 millions d'euros, contre 269 millions d'euros un an auparavant.

Suite à sa publication semestrielle, Südzucker AG a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2025/2026.

Le groupe allemand avait abaissé ses prévisions le 21 août dernier. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est toujours attendu entre 8,3 et 8,7 milliards d'euros (contre une fourchette précédente de 8,7 à 9,2 milliards d'euros).

L'Ebitda devrait se situer entre 470 et 570 millions d'euros (contre une estimation précédente entre 525 et 675 millions d'euros).

Le résultat opérationnel devrait se situer entre 100 et 200 millions d'euros (contre une fourchette précédente de 150 à 300 millions d'euros).

