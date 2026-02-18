 Aller au contenu principal
Succès du 2e fonds de Quantonation Ventures, partenaire d'Audacia
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:20

La société de capital-investissement Audacia annonce que les équipes de Quantonation Ventures, sa société de gestion partenaire, ont réalisé la clôture de leur 2e fonds, Quantonation II, pour 220 MEUR, soit au-delà de l'objectif initial de 200 MEUR.

Selon elle, cette levée confirme la dynamique du quantique en Europe et à l'international, ainsi que l'entrée progressive de ces technologies dans une nouvelle phase : celle de l'industrialisation, avec des cas d'usage qui se structurent et des acteurs qui renforcent leurs capacités de production et de déploiement.

Avec cette opération sursouscrite et soutenue par des investisseurs internationaux, Quantonation Ventures devient le 1er fonds au monde dédié au quantique, avec environ 325 MEUR levés depuis sa création.

"Avec près de 40 entreprises accompagnées, des venture labs dans les grands centres de recherche académique mondiaux, des partenariats avec des industriels et des institutions de renommée internationale, Quantonation est le leader mondial du venture sur les technologies quantiques", souligne Charles Beigbeder, président du conseil d'administration d'Audacia.

Valeurs associées

AUDACIA
3,9800 EUR Euronext Paris +0,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

