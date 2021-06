L'Assemblée Générale des actionnaires en date du 11 mai 2021 a approuvé le paiement d'un dividende de 1,50 € par action ainsi que la proposition d'une option entre (i) un paiement du dividende à 100% en numéraire et (ii) un paiement partiel du dividende en actions à hauteur de 30% (soit 0,45 € par action) accompagné d'un versement de 70% en numéraire (soit 1,05 euro par action).



L'option du paiement en actions du dividende 2020 a été souscrite à hauteur de 92,95% des droits à option et va se traduire par la création de 359.524 actions nouvelles ordinaires qui seront livrées le 4 juin 2021. Elles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux autres actions composant le capital de Frey dès leur émission. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext à Paris dès leur émission sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Par cette opération, Frey va ainsi renforcer ses fonds propres de près de 10,29 M€.



Le montant du dividende payé en numéraire représente 25 925 561,45 millions d'euros et sera versé aux actionnaires le même jour.



A compter du 4 juin, date d'émission des actions issues de l'exercice des droits d'option, le capital de Frey sera porté à 62 406 967,50 euros et composé de 24 962 787 actions de 2,50 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.