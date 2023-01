REOUVERTURE DE L’OFFRE POUR UNE DUREE MINIMALE DE 10 JOURS DE NEGOCIATION



Croissy-Beaubourg, le 16 janvier 2023, 18h00 CET – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies auto-immunes et le Théranostic, annonce le succès de l'offre publique d'achat initiée par BIOSYNEX, visant les actions THERADIAG.



L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié vendredi 13 janvier 2023 un avis de résultat définitif de l’Offre Publique d’Acquisition initiée par BIOSYNEX portant sur les actions de la société THERADIAG (Code ISIN FR0004197747). Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 2 826 997 actions THERADIAG ont été apportées à l’offre centralisée par Euronext qui s’est déroulée du 8 décembre 2022 au 12 janvier 2023 inclus.



Au total, sur la base d’un capital composé de 13 118 227 actions représentant au plus 13 174 282 droits de vote, BIOSYNEX détiendra à la date du règlement-livraison devant intervenir le 31 janvier 2023 9 032 820 actions représentant autant de droits de vote, soit 68,86% du capital et au moins 68,56% des droits de vote.

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, l’offre sera réouverte pour une durée d’au moins 10 jours de négociation. L'AMF publiera ultérieurement un calendrier de réouverture de l'offre. Celle-ci permettra aux actionnaires n’ayant pas encore apporté leurs actions de le faire au même prix, soit 2,30 € par action THERADIAG.