Succès de l’augmentation de capital réservée par émission d’actions nouvelles à bons de souscription d’action (ABSA)

lePERMISLIBRE, pionnier de l’auto-école en ligne, annonce le succès de son augmentation de capital de 728 000 €, assortie de bons de souscription d’actions. Cette opération stratégique, souscrite par un nombre limité d’investisseurs dont les fondateurs, renforce durablement les ressources financières de la Société et prolonge son horizon de trésorerie à plus de 12 mois. Elle permet à lePERMISLIBRE d’assurer la continuité de son activité, de viser rapidement l’équilibre et de préparer ses prochaines étapes de croissance.







L’opération s’accompagne de la création d’un comité stratégique réunissant des experts reconnus pour accélérer l’exécution du plan et consolider la vision de l’entreprise. Lucas Tournel, Président Directeur Général, déclare : « Nous sortons plus forts et plus déterminés d’une période exigeante, avec une feuille de route claire et un marché à fort potentiel à conquérir. »







Avec plus de 500 000 candidats formés, une communauté de 1 000 enseignants diplômés d’État et un modèle 30 % moins cher que l’auto-école traditionnelle, lePERMISLIBRE se positionne comme un acteur incontournable d’un marché en pleine transformation.