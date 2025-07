SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS D’UN MONTANT DE 1,62 M€ SURSOUSCRITE 1,24 FOIS

La Société Ordissimo (Euronext Growth Paris : FR0013318052 – ALORD, éligible PEA-PME), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec maintien du DPS d’un montant de 1,62 million d’euros, prime d’émission incluse.



Cette augmentation de capital permettra de conduire une transformation progressive mais ambitieuse, articulée autour de trois piliers :



• Une croissance renforcée dans ses activités historiques, portée par un redéploiement commercial ciblé et l’arrivée de la nouvelle gamme de cadres Pix-Star,



• Un retour à la profitabilité, gage de pérennité et de solidité financière,



• La création d’un pôle Services IT, en cours de structuration autour de deux projets d’acquisition actuellement en phase de due diligence, à la suite de la signature de lettres d’intention (LOI).





La demande de souscription s’est élevée à 3.070.565 actions soit 124% du montant initial et s’est répartie de la manière suivante :



- 81.347 actions à titre irréductible



- 31.815 actions à titre réductible



- 2.957.403 actions à titre libre