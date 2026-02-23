 Aller au contenu principal
Succès d'une étude de Bristol Myers Squibb dans l'alpha-thalassémie
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 13:15

Bristol Myers Squibb annonce des résultats positifs de l'étude de phase 2 en cours, hors Etats-Unis, évaluant son Reblozyl (luspatercept-aamt) par rapport au placebo pour l'anémie chez les adultes atteints d'alpha (?)-thalassémie.

Le laboratoire pharmaceutique souligne ainsi que les cohortes non dépendantes des transfusions (DTN) et dépendantes des transfusions (TD) de l'étude ont atteint leurs critères principaux respectifs.

Reblozyl a ainsi démontré une augmentation statistiquement et cliniquement significative des niveaux d'hémoglobine chez les patients DTN atteints d'alpha-thalassémie, ainsi qu'une diminution statistiquement et cliniquement significative de la charge de transfusion de globules rouges (GR) chez les patients TD.

L'étude a également atteint tous les critères secondaires clés, et les résultats de sécurité se sont montrés cohérents avec le profil connu de Reblozyl dans la thalassémie.

Les données seront présentées lors d'un prochain congrès médical et feront l'objet de discussions avec le Centre d'évaluation des médicaments en Chine.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
60,680 USD NYSE +0,65%
