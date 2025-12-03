 Aller au contenu principal
Succès d'un test d'Ekinops sur le réseau longue distance d'Orange
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 07:07

Ekinops annonce la réussite d'une transmission optique à 800 Gbit/s (gigabits par seconde) sur 757 km en conditions réelles sur le réseau longue distance d'Orange, plus précisément sur un lien optique reliant 2 data centres à Bordeaux et à Marseille.

Cet axe, crucial pour Orange en termes de connectivité entre ces 2 data centres, permet de transporter de la capacité afin de permettre une interconnexion directe vers ses capacités sous-marines transatlantiques.

La solution Ekinops a permis une transmission à 800 Gbit/s sans erreur sur la liaison et avec le niveau de performance requis. L'essai a reposé sur la technologie FlexRate et les transpondeurs cohérents d'Ekinops de dernière génération.

Il a démontré la capacité de la société 'à innover et à améliorer constamment les performances de ses solutions de transport optique pour répondre aux enjeux de ses clients, tout en s'adaptant aux contraintes des réseaux existants'.

Valeurs associées

