Subsea7 a signé un contrat avec la Turkish Petroleum Offshore Technology Center pour le champ Sakarya
Subsea7 a annoncé l'attribution d'un contrat à la Turkish Petroleum Offshore Technology Center AS (TP-OTC) concernant le développement du champ Sakarya en mer Noire, au large de la Turquie.

Le groupe signe une prolongation du contrat annoncé par Subsea7 le 27 août 2025 pour la troisième phase de Sakarya et reliera le champ récemment découvert de Goktepe à l'unité de production flottante de la phase 3.

Le périmètre des travaux comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'environ 20 kilomètres de flexibles, 120 kilomètres d'ombilicaux et des équipements sous-marins associés à des profondeurs d'eau de 2 200 mètres.

La gestion de projet et l'ingénierie seront coordonnées par le bureau de Subsea7 à Istanbul, en Turquie. Des activités offshore sont prévues pour 2027 et 2028.

David Bertin, vice-président principal du Global Project Centre - Est de Subsea7, a déclaré : " Nous sommes fiers de continuer à soutenir TP-OTC dans ses ambitions en mer Noire avec le développement du gisement de Goktepe, qui permettra d'augmenter la production via les installations de la phase 3 de Sakarya et soutiendra les production de gaz de la Turquie. "

