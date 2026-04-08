Subsea Integration Alliance (SLB) s'associe à Petronas pour le Suriname
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 07:22
L'accord établit un cadre à long terme pour la collaboration tout au long du cycle de vie du projet. Cette approche permet une participation précoce pour co-développer et co-créer des solutions rentables, accélérer le développement des terrains et améliorer l'économie du projet.
Dans ce cadre, Subsea Integration Alliance peut fournir des solutions complètes d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service (EPCIC) pour de multiples découvertes au Suriname.
Le groupe de technologies pour le secteur de l'énergie ajoute que le périmètre de l'accord inclut les systèmes de production sous-marine (SPS) ainsi que les composants ombilicaux, risers et flowlines (SURF) sous-marins.
"Cet accord renforce notre relation de longue date avec Petronas Suriname et nous permet de nous aligner sur des objectifs communs visant à améliorer la performance des projets, à renforcer la sécurité et à obtenir des résultats durables", commente Mads Hjelmeland, CEO de SLB OneSubsea.
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