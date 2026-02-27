 Aller au contenu principal
Subaru va rappeler environ 69 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de fuite de carburant, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 09:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Subaru 7270.T rappelle 69 153 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un risque de fuite de carburant, a annoncé vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

