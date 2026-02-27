Subaru va rappeler environ 69 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de fuite de carburant, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Subaru 7270.T rappelle 69 153 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un risque de fuite de carburant, a annoncé vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer