Subaru prévoit de lancer un véhicule "software-defined" à la fin des années 2020 et compte réduire les délais de développement de 40 %

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Subaru 7270.T a annoncé dimanche son intention de lancer des véhicules définis par logiciel (SDV) au cours du second semestre de cette décennie et de réduire d’environ 40 % les délais de développement des véhicules, dans le but d’accélérer le lancement de ses nouveaux modèles.

* Subaru déploiera progressivement une unité de contrôle électronique intégrée nouvellement développée (ECU) sur l’ensemble de sa gamme, a déclaré le constructeur automobile japonais lors d’une réunion d’information stratégique organisée dans un centre de recherche de la ville de Sano, au nord de Tokyo

* Subaru vise à raccourcir les délais de développement en recourant à des simulations numériques lors du prototypage et en menant en parallèle la conception, les essais et la préparation de la production, a-t-il précisé

* L’entreprise a déclaré qu’elle comptait proposer à ses véhicules SDV des mises à jour en ligne pour les fonctions d’aide à la conduite, de conduite automatisée et de performances du véhicule

* Subaru a développé conjointement la puce au cœur de l’ECU intégré avec le fabricant américain de puces Advanced Micro Devices AMD.O , a-t-elle précisé

* L'entreprise prévoit d'uniformiser les plateformes électroniques sur l'ensemble de ses véhicules électriques, hybrides et à essence, a-t-elle précisé

* Subaru a déclaré n’avoir pour l’instant aucun projet d’adopter la plateforme logicielle Arene de Toyota 7203.T , malgré la participation de 21 % de Toyota dans la société

* Toyota a déclaré vendredi qu’elle prévoyait que la plateforme Arene soit déployée sur 10 millions de véhicules neufs par an d’ici 2030 et étendue aux véhicules de ses partenaires de l’alliance d’ici 2035