Sturm Ruger en hausse grâce à une forte demande d'armes à feu qui stimule la croissance de ses ventes

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30 juillet - ** L'action du fabricant d'armes à feu Sturm, Ruger & Co RGR.N a progressé de 3,9 % à 39,26 dollars après avoir atteint jeudi matin son plus haut niveau depuis plus d'un mois, la hausse de la demande et l'amélioration de l'exécution des processus de fabrication ayant contribué à stimuler les résultats trimestriels ** La société, dont le siège social se trouve à Mayodan, en Caroline du Nord, a annoncé mercredi en fin de journée un chiffre d’affaires de 158,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre , en hausse de 19 % en glissement annuel

** La société a indiqué que la croissance de son chiffre d’affaires net était tirée par une forte demande pour ses produits phares, une amélioration de la gamme de produits et une hausse de 10 % du prix de vente moyen, qui s’établit désormais à 384 dollars

** Elle a enregistré un bénéfice de 43 cents par action, contre une perte de 1,05 dollar par action il y a un an; le BPA ajusté est passé de 41 cents à 52 cents par rapport à la période comparable de 2025

** RGR a indiqué que les ventes estimées de ses produits par les distributeurs aux détaillants ont augmenté de 19 % en glissement annuel au deuxième trimestre, dépassant la hausse de 5 % des vérifications d’antécédents ajustées suivies par le National Instant Criminal Background Check System (NICS), un indicateur de la demande en armes à feu

** Les stocks de produits finis et ceux des distributeurs ont diminué, reflétant la forte absorption des nouveaux produits par le commerce de détail, a-t-elle précisé ** Au cours du trimestre, la société a déclaré avoir engagé environ 1,2 million de dollars de dépenses liées aux négociations et à la finalisation d’un accord de coopération stratégique avec Beretta Holding , ainsi que des coûts liés à la transition au poste de directeur financier

** Grâce à cette progression, l’action RGR affiche une hausse de 20 % depuis le début de l’année