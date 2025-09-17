StubHub s'envole après une introduction en bourse de qualité moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre -

** La plateforme de vente de billets StubHub STUB.N s'envole lors de ses débuts à la Bourse de New York ce mercredi, après que l'introduction en bourse tant attendue ait été réalisée dans les limites des attentes

** STUB ouvre à 25,35 $ contre 23,50 $ pour l'introduction en bourse. L'action a augmenté de 10,4 % à 25,95 $ en début de séance

** La société new-yorkaise STUB a déclaré mardi à la fin de la journée () qu'elle avait vendu environ 34 millions d'actions au milieu de la fourchette 22-25 dollars, pour un montant total de 800 millions de dollars

** Sous la direction du cofondateur Eric Baker, STUB a atteint une valorisation d'environ 8,6 milliards de dollars au prix de l'introduction en bourse

** STUB envisageait de s'introduire en bourse depuis au moins 2022, d'abord par le biais d'une cotation directe, puis a suspendu ses projets d'introduction en bourse () en avril, la volatilité due aux droits de douane ayant entraîné la fermeture du marché des nouvelles cotations

** L'introduction en bourse intervient alors que Ticketmaster, propriété de Live Nation LYV.N , fait l'objet d'une enquête () de la part des autorités de régulation américaines

** JP Morgan et Goldman Sachs dirigent un syndicat de souscription de 14 sociétés pour l'introduction en bourse de STUB. (Cliquez ici pour le prospectus d'offre)