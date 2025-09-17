 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
StubHub glisse lors de ses débuts tièdes
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 19:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

17 septembre -

** La plateforme de vente de billets StubHub STUB.N a fait ses débuts à la Bourse de New York le mercredi, après que l'introduction en bourse tant attendue se soit déroulée dans les limites des attentes

** STUB a ouvert à 25,35 $ contre 23,50 $ pour l'introduction en bourse et s'est échangé jusqu'à 27,89 $. Mais l'action a récemment baissé de 3 % à 22,81 $

** STUB, basée à New York, a déclaré mardi () avoir vendu environ 34 millions d'actions au milieu de la fourchette 22-25 dollars, pour un montant total de 800 millions de dollars

** Dirigée par le cofondateur Eric Baker, STUB a atteint une valeur d'environ 8,6 milliards de dollars au prix de l'introduction en bourse

** Cela alors que le marché des introductions en bourse

** STUB envisageait de s'introduire en bourse depuis au moins 2022, d'abord par le biais d'une cotation directe, puis a suspendu ses projets d'introduction en bourse () en avril, la volatilité liée aux droits de douane ayant entraîné la fermeture du marché des nouvelles cotations

** L'introduction en bourse intervient alors que Ticketmaster, propriété de Live Nation LYV.N , fait l'objet d'une enquête () de la part des autorités de régulation américaines

** JPMorgan et Goldman Sachs dirigent un syndicat de souscription de 14 sociétés pour l'introduction en bourse de STUB. (Cliquez ici pour le prospectus d'offre)

