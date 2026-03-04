Stuart Fitzgerald sera nommé DG de Subsea7
Le Conseil d'administration proposera la nomination de John Evans au poste d'administrateur de la société lors de l'Assemblée générale annuelle du 12 mai 2026.
John Evans travaille pour Subsea7 et ses sociétés précédentes depuis 40 ans. Il a été directeur des opérations de Subsea7 pendant 14 ans et DG de Subsea7 depuis 2020.
Stuart Fitzgerald est DG de Seaway7 depuis 2022. Il a rejoint Subsea7 en 1998 et a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de vice-président exécutif Commercial et de vice-président exécutif Stratégie et Alliances.
Stuart Fitzgerald est également pressenti pour devenir DG de Subsea7 au sein de la future entité Saipem7, une fois la fusion proposée avec Saipem finalisée.
Kristian Siem, président du conseil d'administration, a déclaré : " Stuart a apporté une contribution significative tout au long de sa carrière chez Subsea7, tant sur le plan opérationnel que stratégique, et, ces dernières années, il a piloté le redressement de l'activité de Seaway7. "
