Stryker revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'augmentation des ventes de dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bageshri Banerjee

29 janvier - Le fabricant d'équipements médicaux Stryker a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année ce jeudi, misant sur les ventes importantes de ses implants et autres dispositifs médicaux. Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges prolongés. La société, qui fabrique des prothèses articulaires et des implants médicaux pour réparer les os cassés, prévoit désormais un bénéfice par action de 14,90 à 15,10 dollars pour l'ensemble de l'année, contre 13,50 à 13,60 dollars précédemment.

Cette prévision optimiste fait suite à des bénéfices importants au quatrième trimestre, où Stryker a affiché un bénéfice de 4,47 $ par action sur une base ajustée, par rapport à la moyenne des estimations des analystes de 4,40 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

"Ayant dépassé les 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, nous abordons 2026 avec un élan significatif et sommes prêts à poursuivre notre croissance dans le haut de gamme de MedTech", a déclaré Kevin A. Lobo, directeur général de Stryker, dans un communiqué.

Les fabricants de dispositifs médicaux ont bénéficié d'une forte demande pour les procédures chirurgicales au cours des derniers trimestres, mais les récents tarifs douaniers de l'administration du président américain Donald Trump ont eu un impact sur l'entreprise. Lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, Kevin A. Lobo a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'impact des tarifs douaniers en 2026 soit d'environ 400 millions de dollars, ce qui représenterait 200 millions de dollars de plus que l'impact de l'année dernière. L'impact supplémentaire "sera réalisé au cours du premier semestre de l'année", a ajouté Kevin A. Lobo.

Stryker avait déjà déclaré qu'elle prévoyait de compenser les effets des droits de douane en optimisant sa production. Les ventes de l'unité de chirurgie médicale et de neurotechnologie de Stryker ont augmenté de 17,5 % pour atteindre 4,6 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le segment orthopédique a vu ses ventes augmenter de 2,2 % pour atteindre 2,6 milliards de dollars. La société basée à Dublin a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,17 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.