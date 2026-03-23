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Stryker progresse grâce à la maîtrise de l'incident cybernétique
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N augmentent de 2,82% à 345,14 $ avant le marché

** La société déclare avoir maîtrisé un récent incident de cybersécurité et n'a trouvé aucune preuve d'impact sur les systèmes des clients, des fournisseurs, des vendeurs ou des partenaires

** Stryker déclare qu'un fichier malveillant a été utilisé pour cacher l'activité mais n'a pas pu se propager à l'intérieur ou à l'extérieur de ses systèmes, sur la base d'une enquête avec Palo Alto Networks PANW.O Unit 42

** L'incident a affecté le réseau de l'entreprise, y compris son environnement Microsoft MSFT.O - SYK

** L'enquête est en cours et Stryker n'a pas déterminé si l'incident aura un impact matériel sur ses activités ou ses finances - SYK

** Les actions ont baissé de ~2% en 2025

Valeurs associées

MICROSOFT
383,8400 USD NASDAQ -1,33%
PALO ALTO NETWORKS
162,9500 USD NASDAQ 0,00%
STRYKER
335,840 USD NYSE 0,00%
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