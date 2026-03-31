 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stryker progresse après avoir nommé un vétéran au poste de vice-président chargé des relations avec les investisseurs
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N augmentent de 4,2 % à 339,90 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce la nomination de Nick Mead, un vétéran de la société, au poste de vice-président des relations avec les investisseurs, à compter du 1er mai

** La société ajoute que Nick Mead a passé près de deux décennies chez Stryker et qu'il a récemment occupé le poste de vice-président des finances pour sa division médicale

** Mead a soutenu la planification commerciale, les décisions d'investissement et les fusions et acquisitions au cours de son mandat - co

** Jason Beach, actuel vice-président des finances et des relations avec les investisseurs, devient directeur financier des unités MedSurg et Neurotechnology de Stryker

** Les actions de SYK en baisse de ~7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

STRYKER
326,135 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank