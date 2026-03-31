Stryker progresse après avoir nommé un vétéran au poste de vice-président chargé des relations avec les investisseurs

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31 mars - ** Les actions du fabricant de matériel médical Stryker SYK.N augmentent de 4,2 % à 339,90 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce la nomination de Nick Mead, un vétéran de la société, au poste de vice-président des relations avec les investisseurs, à compter du 1er mai

** La société ajoute que Nick Mead a passé près de deux décennies chez Stryker et qu'il a récemment occupé le poste de vice-président des finances pour sa division médicale

** Mead a soutenu la planification commerciale, les décisions d'investissement et les fusions et acquisitions au cours de son mandat - co

** Jason Beach, actuel vice-président des finances et des relations avec les investisseurs, devient directeur financier des unités MedSurg et Neurotechnology de Stryker

** Les actions de SYK en baisse de ~7% depuis le début de l'année