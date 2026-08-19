Stripe va racheter la société d'IA OpenRouter

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La société de paiement Stripe a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir OpenRouter, qui aide les entreprises à gérer et à optimiser l'utilisation des jetons d'IA, pour un montant non divulgué.