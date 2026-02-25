 Aller au contenu principal
Stripe étudierait une acquisition totale ou partielle de PayPal
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:26

Stripe envisagerait le rachat de PayPal, en totalité ou en partie, selon des informations de Bloomberg News citant des sources proches du dossier. Le groupe de paiements, non coté et parmi les plus valorisés du secteur, aurait exprimé un intérêt préliminaire pour une opération visant l'ensemble de PayPal ou certains de ses actifs.

À la suite de ces informations, l'action PayPal a fini la séance de mardi avec une hausse de 6,74%, portant sa capitalisation boursière à plus de 40 milliards de dollars selon LSEG. Stripe a été valorisée à 159 milliards de dollars dans le cadre d'une récente offre de rachat d'actions destinée à ses salariés et actionnaires.

Cette possible opération intervient alors que PayPal traverse une période de transition. Début février, le groupe a écarté son directeur général Alex Chriss après des perspectives de bénéfice pour 2026 jugées décevantes et a nommé son président Enrique Lores à la tête de l'entreprise. Confronté à un ralentissement de la croissance, à une concurrence accrue d'Apple et Google et à un affaiblissement des dépenses de détail, PayPal peine à retrouver la dynamique observée durant la pandémie malgré un plan de redressement engagé.

Le titre PayPal, qui a chuté de 37% au cours des 12 mois écoulés, évolue désormais sur ses plus bas niveaux depuis 2017.

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
46,6550 USD NASDAQ -0,78%
