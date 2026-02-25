Stripe étudierait une acquisition totale ou partielle de PayPal
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:26
À la suite de ces informations, l'action PayPal a fini la séance de mardi avec une hausse de 6,74%, portant sa capitalisation boursière à plus de 40 milliards de dollars selon LSEG. Stripe a été valorisée à 159 milliards de dollars dans le cadre d'une récente offre de rachat d'actions destinée à ses salariés et actionnaires.
Cette possible opération intervient alors que PayPal traverse une période de transition. Début février, le groupe a écarté son directeur général Alex Chriss après des perspectives de bénéfice pour 2026 jugées décevantes et a nommé son président Enrique Lores à la tête de l'entreprise. Confronté à un ralentissement de la croissance, à une concurrence accrue d'Apple et Google et à un affaiblissement des dépenses de détail, PayPal peine à retrouver la dynamique observée durant la pandémie malgré un plan de redressement engagé.
Le titre PayPal, qui a chuté de 37% au cours des 12 mois écoulés, évolue désormais sur ses plus bas niveaux depuis 2017.
