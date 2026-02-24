Stripe envisage d'acquérir tout ou partie de PayPal, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 5 à 10, mise à jour des actions au paragraphe 3)

La société de paiement Stripe envisage une acquisition de PayPal PYPL.O ou de certaines parties du pionnier des paiements numériques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Stripe, qui est une société privée et fait partie des entreprises les plus précieuses du secteur, a exprimé un intérêt préliminaire pour une acquisition potentielle de PayPal ou de ses actifs, selon le rapport.

Les actions de PayPal ont clôturé en hausse de près de 7 %. L'entreprise est évaluée à plus de 40 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

PayPal et Stripe ont refusé de commenter le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

Stripe a été évaluée à 159 milliards de dollars dans le cadre d'une offre publique d'achat destinée aux employés et aux actionnaires mardi.

Les services de la société permettent aux entreprises d'accepter des paiements, d'effectuer des versements et d'automatiser les processus financiers.

Au début du mois, PayPal a évincé Alex Chriss, directeur général , qui avait été recruté pour guider la société de paiement dans une période de ralentissement de la croissance et d'intensification de la concurrence, après avoir publié des perspectives de bénéfices mitigées pour 2026, largement inférieures aux estimations de Wall Street.

Le conseil d'administration de la société a déclaré que la vitesse de transformation et d'exécution sous Chriss n'avait pas répondu à ses attentes. Il a nommé le président Enrique Lores au poste de président-directeur général.

PayPal a également fait état d'un ralentissement des dépenses de détail, les taux d'intérêt élevés, la persistance du coût de la vie et les premiers signes d'un affaiblissement du marché de l'emploi ayant réduit les achats discrétionnaires et conduit à donner la priorité aux produits de première nécessité.

Les investisseurs de l'entreprise craignent depuis des années que les mouvements agressifs des grands acteurs de la technologie, tels qu'Apple et Google, dans le domaine des paiements numériques n'érodent la part de l'entreprise dans son activité principale, même si elle en reste le leader de longue date.

L'entreprise a bénéficié d'un passage aux transactions en ligne dû à une pandémie, mais la croissance s'est ralentie depuis lors et elle a eu du mal à maintenir cet élan malgré un effort de redressement pluriannuel.