Strike Magazine Mars 2025 : un enchaînement de rec’OR

L'Or connaît une résurgence spectaculaire, atteignant des sommets historiques. En 2024, les banques centrales ont acheté plus de 1 000 tonnes du métal jaune, un volume record qui témoigne d'une tendance haussière marquée. Cette frénésie d'achat, alimentée par des pays comme la Chine, la Russie et des nations d'Europe de l'Est, vise à se « dédollariser » face aux incertitudes géopolitiques.

Le contexte géopolitique dégradé et l'augmentation des dettes publiques incitent les investisseurs à se tourner vers le métal jaune. L'Or a bondi d'environ 140 % en 10 ans, avec une hausse de 34 % en 2024. Le métal jaune poursuit sa lancée en février. Ainsi, le cours a atteint, le 11 février 2025, un nouveau record de 2 942,71 euros l'once.

Les tensions commerciales, exacerbées par les politiques protectionnistes de l'administration Trump, mettent une pression supplémentaire sur les marchés. Le président américain a récemment annoncé vouloir taxer les importations d'acier et d'aluminium à hauteur de 25 %, touchant principalement le Canada et le Mexique.

À cela s'ajoute une accalmie sur les rendements obligataires et une hausse de la volatilité sur les marchés boursiers, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, déstabilisé par l'arrivée du chinois DeepSeek ; que d'éléments pouvant pousser les investisseurs à continuer leur accumulation de la valeur refuge, portant la demande globale d'or à 4 554 tonnes en 2024, son record historique.

