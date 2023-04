Strike Magazine Mai 2023 : dividendes et Turbos : Quel impact ?

Strike Mai 2023

Les détenteurs d'actions le savent bien : la fin du printemps n'annonce pas que l'arrivée des beaux jours, la saison des dividendes commence elle aussi. Entre fin avril et fin juin, ce sont 35 des 40 sociétés qui composent l'indice phare de la Bourse de Paris qui vont détacher un coupon.

Sur une base annuelle, ces dividendes représentent actuellement 227 points d'indices CAC 40 dont 171 seront payés entre fin avril et mi-juin.Pour les détenteurs d'actions, le paiement du dividende est globalement neutre. Le coupon reçu d'un côté est détaché de l'action qui voit son cours impacté d'un montant équivalent. Pour les détenteurs de Turbos, il n'y a pas d'impact non plus mais le mécanisme n'est pas le même. En effet, les Turbos ne donnent pas droit au paiement d'un dividende donc celui-ci est neutralisé différemment.

Pour les Turbos sans maturité, le jour du détachement du coupon, barrière et prix d'exercice des Calls sont abaissés du montant du dividende net. De cette façon, le prix du Turbo Call n'est pas négativement impacté par la baisse mécanique de l'action. À l'inverse, le Turbo Put ne profite pas non plus de cette baisse de l'action, barrière et prix d'exercice étant aussi ajustés. Pour les Turbos à maturité, le dividende ordinaire à venir est déjà intégré au prix, cela signifie que le jour du détachement effectif, barrière et prix d'exercice resteront inchangés et le prix du Turbo ne sera pas impacté par la baisse mécanique de l'action ou de l'indice.

Les Turbos à échéance juin 2023 prennent ainsi en compte que le cours de l'indice sera impacté négativement de 171 points. À prix d'exercices identiques, Un Turbo Call juin 2023 est par conséquent moins cher que celui ayant une maturité plus courte. L'inverse est aussi vrai pour les Puts. Leurs sensibilités aux variations de l'indice seront aussi différentes : alors qu'un Turbo possède en général un Delta proche de 1 (1 point de variation d'indice entraîne 0,01 € de variation du produit pour les Turbos CAC 40), les Turbos couvrant une période de détachement de dividendes auront un Delta inférieur à 1 pour les Calls et supérieur à 1 pour les Puts ; ces différences de Delta compensant ainsi la différence de prix. Le Delta et l'écart de prix de ces produits se normaliseront au fur et à mesure des détachements de dividendes.

Arnaud Courtois

Société Générale Produits de Bourse, 19 avril 2023

